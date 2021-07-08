Üye Girişi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi - Son Dakika

Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi

08.07.2021 16:00

Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi Ailesi ve arkadaşları kaza yerinde isyan etti Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarpması sonrası ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ceyda Demir, gözyaşları...

Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Ailesi ve arkadaşları kaza yerinde isyan etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin çarpması sonrası ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ceyda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sonrası Ceyda'nın anne ve babası kaza yerinde isyan etti.

Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde saatte 108 kilometre hızla seyrettiği öğrenilen bir kargo firmasına ait kapalı kasa kamyonet, Demir ailesinin ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgede kaldırımda ablası ile bekleyen 14 yaşındaki Ceyda Demir isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ve ağır şekilde yaralanan Demir, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ceyda Demir, yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü F.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vedat Türkmen Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Ceyda'nın ölümü ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Bodrum'a getirildi. Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına annesi Safinaz Demir, babası İsmail Demir, kardeşleri, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Tabutu, Ceyda'nın arkadaşları taşıdı.

Kızına son bakışı yürekleri dağladı

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ceyda'nın mezarının çiçeklerle donatan ailesi ve arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Küçük oğlu ile mezarın başında ağlayan Safinaz Demir'in mezarlıktan ayrılmadan önce kızına son bakışları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta zorlanan anne, yakınlarının desteğiyle yürüyebildi. Cenaze törenine katılanlar daha sonra kazanın yaşandığı bölgeye gitti. Burada araçlara kırmızı ışık yandığında kısa süreli olarak yola çıkan Ceyda'nın ailesi ve arkadaşları başka "Ceydalar ölmesin" diye slogan attıktan sonra yolun kenarına geçildi.

"Ben bu acıya nasıl dayanayım?"

Kaza yerinde açıklama yapan Ceyda'nın babası İsmail Demir, kaza anını şöyle anlattı:

"Çocuğum ekmek almak için ablasıyla karşıdan karşıya geçerken araba çarpıyor. Yolda güvenlik önlemi yok, kameralar da çalışmıyor. Burada duran tabelaların ucu nasıl keskin, kafanı vursan mermi gibi. O şehir magandası çocuğum daha yola adımını atmadan çarpıyor, metrelerce ileri atıyor. Hız sınırını GPS üzerinden tespit ettik, saatte 108 kilometre hızla gidiyormuş. Bu nedir? Burası yaya geçidi. Buradaki kırmızı ışıklar saat 22.00'dan sonra neden sarıya dönüyor. Benim içim yanıyor, bir insanı büyütmek bu kadar kolay mı? Ben bu acıya nasıl dayanayım."

Baba Demir, yetkililerin kazanın olduğu yerlerde önlem alınmasını istedi.

"Canım ciğerim yandı, başka annelerinki yanmasın"

Anne Safinaz Demir ise çocuğuna kamyonetin gözlerinin önünde çaptığını ifade ederek, "Ben evladımın havada uçtuğunu gördüm. Metrelerce ileri fırladı, canım ciğerim yandı. Başka annelerin, başka babaların canı yanmasın. Lütfen buraya bir çare bulunsun. Bir üst geçit, bir kamera. Yalvarıyorum, başka bir şey demiyorum" dedi. Öte yandan Karayolları görevlilerinin kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptığı öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Cenaze, Bodrum, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil 22:40 Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Survivor'da skandal 22:00 Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü 21:53 İsveç'te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü
Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz 20:38 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gözdağı: Müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini 19:48 Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu Şahan Gökbakar'ın 19:03 Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti         
22:41
Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi Adana Demirspor, David Luiz'e 2 yıllık sözleşme önerdi         
22:00
Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi         
22:00
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı         
20:54
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu         
19:27
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi         
18:16
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 22:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceyda gözyaşları içerisinde toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement