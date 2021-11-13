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14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI - Son Dakika

14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI

13.11.2021 12:55

KONYA'da 2 hafta önce berberde çırak olarak işe başlayan E.K. (14), iddiaya göre müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G. (25) tarafından demir copla dövüldü.

KONYA'da 2 hafta önce berberde çırak olarak işe başlayan E.K. (14), iddiaya göre müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G. (25) tarafından demir copla dövüldü. Durumu öğrenen E.K.'nin ailesi Z.B.G.'den şikayetçi oldu. Bacaklarında morluklar oluşan E.K., Ben daha tıraş yapmayı bilmiyorum, dedim. O da 'Yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yapınca enseme ve yüzüme tokat attı. Ağlamaya başladım. 'Ağlama, 'Saç tıraşına geç' dedi. Saçı yanlış kesince demir copla bacaklarıma vurdu dedi.

Lise öğrencisi E.K., 4 Kasım günü, harçlığını çıkartmak için 2 haftadır çalıştığı berberde müşterinin favori ve ensesini eğri kestiği için ustası Z.B.G., tarafından demir copla dövüldü. Ailesini arayarak durumu anlatan E.K., annesi S.Ö. ile birlikte hastaneye giderek darp raporu aldı. Aile, Z.B.G., hakkında polise şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan E.K., Müşterinin sakal tıraşını yaptım. Sonra 'saç tıraşına geç' dedi. Saç tıraşını yanlış yapınca demir copla vurdu. Daha önce sürekli enseme ve yanağıma tokat atıyordu, bacaklarıma vuruyordu. Temizlikte bir yeri unuttuğumda sürekli kızıyordu. Tokat atıp, dövüyordu. Sürekli küfür ve hakaret ediyordu dedi.

'SENİ KOMALIK EDENE KADAR DÖVERİM, DEDİ'

Daha önce hiç tıraş yapmadığı halde olay günü ustasının kendisini bir müşterinin saçını ve sakalını kesmeye zorladığını söyleyen E.K., şöyle konuştu

O gün de ilk defa saç tıraşı yapıyordum. Müşteri gelince bana 'tıraş et' dedi. Ben 'daha bilmiyorum yanlış yaparım' dedim. O da 'olacak, yapacaksın' dedi. Sakal tıraşını yanlış yaptım. Sonra 'saç tıraşına geç' dedi. Sakal tıraşını yaparken enseme ve yanağıma sürekli vuruyordu. Bu sırada ben ağlıyordum. Bana, 'ağlama saç tıraşına geç' dedi. Saç tıraşını da yanlış yapınca copla vurdu. O an çok acı duydum ve bağırdım, ağladım. Bacağımın sağ iç ve sol dış kısımlarına vurdu. Ben koltuğa oturdum, o tıraşı düzeltirken tarağı kırıp bana fırlattı, 'buradan herkesi çıkartırım seni komalık edene kadar döverim' dedi. Cep telefonumu almıştı, sonra telefonumu verdi beni eve gönderdi. Bana yaptıklarının karşılığı neyse o cezayı almasını istiyorum.

'BEN KIYAMAZKEN BAŞKASININ ÇOCUĞUMU DÖVMESİ ÇOK GÜCÜME GİTTİ'

E.K.'nin olay günü işte olan annesi S.Ö., Ben işte olduğum sırada oğlum telefonla aradı 'Ustam beni copla dövdü' dedi. İş çıkışı oğlumun çalıştığı berbere gidip ne olduğunu sordum. Bana oğlumun her gelen müşteriden bahşiş istediğini, yanlış tıraş yaptığını söyledi. '2 haftadır çalışan bir çocuk nasıl tıraş yapar' dedim. Ben çocuğumun cebini kontrol ederdim 5 liradan başka parası olmazdı. Ben 'çocuğumun darp raporunu alacağım bu işin peşini bırakmayacağım' dedim. Çocuğumu hastaneye götürüp darp raporu aldık. Sonra da polise gidip şikayetçi olduk. Ben el kaldırmaya kıyamazken, başkası benim çocuğumu böyle dövmesi benim çok gücüme gitti. Ne ceza alacaksa en büyüğünü istiyorum. Bu adam yanında çalıştırdığı çocuklara böyle yapıyorsa, bu kişinin engellenmesini istiyorum diye konuştu.

Ailenin şikayetinin ardından polis ekiplerinin, berber Z.B.G., hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI
14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI
14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI
14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI

Tokat, Kasım, Lise, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 YAŞINDAKİ ÇIRAĞA YANLIŞ TIRAŞ DAYAĞI - Son Dakika
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