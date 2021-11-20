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14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis - Son Dakika

14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis

20.11.2021 12:02
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis

Muğla'nın Fethiye ilçesinde nitelikli cinsel istismarda bulunduğu, o dönemde 14 yaşındaki Y.S.A.'dan erkek bebeği dünyaya gelen Selçuk Çatalcam 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz 24 yıl hapse çarptırıldı.

Milas ilçesinde annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Muğla'nın Fethiye ilçesinde yurtta kalan Y.S.A., 2020 yılının ağustos ayında intihara kalkıştı. Bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

38 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekim ayında burada rahatsızlanan Y.S.A.'nın kaldırıldığı hastanede 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polis ekiplerine ve annesi Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafeteryada çalışan Selçuk Çatalcam'ın (35) cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan, 10 yaşında kız çocuğu babası Selçuk Çatalcam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AİLENLE KONUŞURUM, YAŞIN DOLDUĞUNDA EVLENİRİZ"

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.S.A.'nın, kaldığı yurttan izin alarak Milas'ta kafeteryaya gittiği, burada garsonluk yapan Selçuk Çatalcam ile konuştuğu ve konuşmada yaşı ile kaldığı yeri de söylediği belirtildi. Birkaç gün sonra Y.S.A.'nın bir kez daha aynı kafeye geldiği, Çatalcam ile birbirlerinin telefon numaralarını aldıkları belirtildi. Çatalcam'ın 2020 yılı şubat ayında Y.S.A.'nın kaldığı Fethiye'ye gittiği, okul çıkışında Y.S.A.'yı, 'bir yerlerde oturma' bahanesiyle arabaya bindirip tenha yere götürüp önce istismar ardından da tecavüz ettiği belirtilen iddianamede; Selçuk Çatalcam'ın "Ailenle konuşurum. Yaşın dolduğunda evleniriz" diyerek Y.S.A.'nın yaşının 18'in altında olduğunu bildiğini bir kez gösterdiği belirtildi.

DNA ÖRNEĞİYLE KESİNLEŞTİ

Olaydan 38 hafta sonra rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede hamile olduğu tespit edildiği, ifadesinde Çatalcam'ın istismarına uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı. Gözaltına alınan Selçuk Çatalcam'n, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini savunduğu, doğan çocuktan alınan DNA örneğinin ardından olayın kesinleştiği kaydedildi. Savcı, iddianamede, Selçuk Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

"PİŞMANIM, 10 YAŞINDA ÇOCUĞUM VAR"

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Çatalcam, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Y.S.A.'nın ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Karardan önce son sözü sorulan Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında çocuğunun olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ 24 YIL CEZA ALDI

Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, sanığın işlediği suçun tüm kanıtlarıyla ortada olduğunu söyleyerek, en ağır cezayı alması talebinde bulundu. Çatalcam'ın avukatı ise müvekkilinin Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini öne sürerek, hata hükümlerinden yararlanmasını talep etti. Konuşmaların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Selçuk Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz olarak 24 hapis cezasına çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi.

Kararı değerlendiren Y.S.A.'nın avukatı İslam Gezer, "Mahkeme hiçbir indirime yer vermeden cinsel istismar yönünden 24 yıl hapis cezasına hükmederek sevindirici bir karar verdi" dedi.

14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis

Cumhuriyet Savcılığı, Fethiye, Selçuk, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis - Son Dakika
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