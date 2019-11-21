14 yaşındaki çocuğun karnından 1,5 kilogram ur çıktı

Tokat'ta yaşayan, şiddetli karın ve böbrek ağrısı şikayeti ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (OMUSUVAM) sevk edilen 14 yaşındaki çocuğun karnından 1,5 kilogram ağırlığında ur çıkartıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Tokat Devlet Hastanesine götürülen Ahmet Kal, burada yapılan muayenenin ardından acil olarak OMUSUVAM'a sevk edildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Kal, hemen ameliyata alındı. Ameliyatla çocuğun karnından 15 santimetre uzunluğunda ve 1,5 kilogram ağırlığında ur çıkartıldı.

OMÜ Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın 5-6 saat sürdüğünü söyledi.

Yakupoğlu, vücuttaki birçok organı etkileyen böbrekteki urun çıkarıldığını, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.