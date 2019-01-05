Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuğun Kazara Vurduğu Annesi Öldü

14 Yaşındaki Çocuğun Kazara Vurduğu Annesi Öldü

37 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu annesi, hastanede hayatını kaybetti.

14 Yaşındaki Çocuğun Kazara Vurduğu Annesi Öldü, System.String[]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu annesi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Hilal Mahallesi Erkilet Bulvarı Tarhan Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki V.Y., annesi A.Y.'yi (54) av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.Y.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri şüpheli V.Y.'yi gözaltına aldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:51 Kaynak: İHA

Polis, Erkilet, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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