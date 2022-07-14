14 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalar kadına isabet etti - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalar kadına isabet etti

14.07.2022 06:38
14 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalar kadına isabet etti

Denizli'de gece saatlerinde babasının av tüfeğini alan 14 yaşındaki çocuğun ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, erkek arkadaşıyla beraber ormanlık alanda dolaşan kadına, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti.

Denizli'de gece saatlerinde babasının av tüfeğini alan 14 yaşındaki çocuğun ateşlediği silahtan çıkan saçmalar, erkek arkadaşıyla beraber ormanlık alanda dolaşan kadına, 2 arabaya ve 2 eve isabet etti.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Kervansaray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; babası İ.Y'nin (56) av tüfeğini alan 14 yaşındaki S.Y., havaya doğru rastgele ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmalar erkek arkadaşıyla beraber ormanlık alanda vakit geçiren A.K.'ye (27), 2 arabaya ve 2 eve isabet etti. Kolundan aldığı isabetle yaralanan kadını gören erkek arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kolundan hafif şekilde yaralanan kadını Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Bölgede çalışmalar başlatan güvenlik güçleri, saçmaların isabet ettiği araç ve evlerde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından kayıplara karışan 14 yaşındaki çocuk ise av tüfeğiyle beraber 2 saat sonra yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kervansaray, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalar kadına isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuğun tüfeğinden çıkan saçmalar kadına isabet etti - Son Dakika
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