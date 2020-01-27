14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı - Son Dakika

14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

6 saat önce

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı, System.String[]

Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; dün saat 19.45 sıralarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Anıt Park'ta uygulama gerçekleştirdi. Parkta yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 14 yaşındaki A.K. durduruldu. Çocuğun üst aramasında, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirdi. Şüpheli çocuk, polis ekiplerince emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
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