14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı - Son Dakika

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14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
6 saat önce
Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:35 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, polis ekiplerince şüphelenerek durdurulan 14 yaşındaki çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; dün saat 19.45 sıralarında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Anıt Park'ta uygulama gerçekleştirdi. Parkta yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 14 yaşındaki A.K. durduruldu. Çocuğun üst aramasında, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirdi. Şüpheli çocuk, polis ekiplerince emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR
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