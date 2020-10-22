14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada (2) - Son Dakika

14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada (2)
22.10.2020 17:34
PARA CEZASI KESİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, E.D.'nin (38), 16 N 0120 plakalı otomobiline 14 yaşındaki oğlunu geçirmesi ve yan koltukta otururken çocuğun otomobili sürdüğü anların sosyal medyaya yansımasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.
PARA CEZASI KESİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, E.D.'nin (38), 16 N 0120 plakalı otomobiline 14 yaşındaki oğlunu geçirmesi ve yan koltukta otururken çocuğun otomobili sürdüğü anların sosyal medyaya yansımasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Plaka sahibi olan baba E.D.'ye, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),
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