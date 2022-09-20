14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 15 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI - Son Dakika
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14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 15 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BIÇAKLADI

20.09.2022 15:51

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakla yaraladı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde S.A. (14), parkta tartıştığı kendisi gibi açık lise öğrencisi olan arkadaşı K.T.'yi (15) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Abdurrahman Ayaz Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan S.A. ile arkadaşı K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A., K.T.'yi karnından ve sırtından bıçakladı. K.T. kanlar içinde yere yığılırken S.A. ise kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.T. buradaki ilk müdahalesinin ardından da Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, S.A.?yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

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