14 yaşındaki çocuk annesini kazara av tüfeğiyle vurdu
KAYSERİ - Kayseri
'nin Kocasinan
ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, annesini av tüfeğiyle vurdu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hilal mahallesi Erkilet
bulvarı Tarhan sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda 14 yaşındaki V.Y., annesi A.Y.'yi av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.Y.'yi Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri de şüpheli V.Y.'yi gözaltına aldı. Annenin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, iddiaya göre V.Y.'nin annesini kazara vurduğu öğrenildi. V.Y., işlemler için emniyete götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.