Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuk Annesini Kazara Av Tüfeğiyle Vurdu

14 Yaşındaki Çocuk Annesini Kazara Av Tüfeğiyle Vurdu

54 dakika önce

14 yaşındaki çocuk annesini kazara av tüfeğiyle vurduKAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, annesini av tüfeğiyle vurdu.

14 yaşındaki çocuk annesini kazara av tüfeğiyle vurdu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, annesini av tüfeğiyle vurdu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hilal mahallesi Erkilet bulvarı Tarhan sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda 14 yaşındaki V.Y., annesi A.Y.'yi av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı A.Y.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri de şüpheli V.Y.'yi gözaltına aldı. Annenin sağlık durumunun ağır olduğu bildirilirken, iddiaya göre V.Y.'nin annesini kazara vurduğu öğrenildi. V.Y., işlemler için emniyete götürülürken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:37 Kaynak: İHA

Kayseri, Kocasinan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Köpeklerin Öldürdüğü Öğrencinin Cenaze Namazında, İmamın Hayvanlara Şefkat Vaazı Gerginlik Çıkardı

Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:31:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuk Annesini Kazara Av Tüfeğiyle Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]