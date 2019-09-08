14 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 2 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklardan biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, 14 yaşındaki Emirhan Doğar denizde kayboldu.

Olay öğle saatlerinde Kandıra'ya bağlı Babalı sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mert Ekici(12) ve kuzeni Emirhan Doğar bir süre sonra dalgaların şiddetine dayanamayarak çırpınmaya başladı. Çocukları gören çevredeki vatandaşlar hemen suya girerek Mert Ekici'yi kıyıya çıkardı, ancak Emirhan Doğar'a ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi sudan çıkarılan Mert Ekici'yi hastaneye kaldırdı. Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi(KOSKEM) ekipleri kaybolan Emirhan Doğar'ı bulmak için çalışma başlattı.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de geldiği bölgede dalgıçlar dalgadan dolayı suya giremedi. Sahil Güvenlik botları da dalga yoğunluğundan bölgeye yaklaşamadı. Kıyıdan yüzey taraması yapan ekipler, suda arama yapmak için dalgaların sakinleşmesini bekliyor. Çocuğun yakınları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi.