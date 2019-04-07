14 Yaşındaki Çocuk İntihar Etti
56 dakika önce
AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi.
AYDIN'ın Koçarlı
ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesi'nde meydanda geldi. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti. Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Aydın
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:35 Kaynak: DHA
AK Partili Belediye Başkanının Oğlundan Skandal Paylaşım: Bundan Sonra Böyle
AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez
Sit Alanında Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korku Yarattı
Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü