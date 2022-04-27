14 yaşındaki çocuk, lise öğrencisini okulun önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika

Denizli'de okul çıkışında aralarında husumet bulunan iki çocuğun saldırısına uğrayan lise öğrencisi, aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çocuklardan birinin yumruk attığı diğerinin ise defalarca bıçakladığı öğrenci, kanlar içinde yerde kaldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lise öğrencisi A.T. (16) ile aralarından husumet bulunan A.K. (15) ve A.C.Ç., (14) Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin önüne gelerek beklemeye başladı. Okul çıkışını bekleyen gençlerden A.K., A.T.'yi gördüğü esnada köşeye sıkıştırarak kavga etmeye başladı. Yanında bıçak getiren A.C.Ç, ikili kavga ettiği an A.T.'yi bıçakladı. Liseli gencin kanlar içinde kaldığını gören öğrenciler araya girerek kavgayı ayırdı. Tampon yaparak kanı durdurmaya çalışan öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı A.T.'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaçan şüpheliler ise akşam saatlerinde polise teslim oldu.

Hastaneye kaldırılan ve kan kaybeden A.T.'nin alındığı yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilirken, A.C.Ç. ile A.K.'nin ise adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

(Eren Elyesa Polat-İHA)