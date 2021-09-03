14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti - Son Dakika

Rusya bu çocuğu konuşuyor! Putin'in tarihi hatasını hiç çekinmeden düzeltti

Memleketinde kürsüye vura vura konuştu: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar

Havaların serinlemesiyle birlikte uyarılarını artıran yetkililer, vatandaşların bilmedikleri bölgelerde yüzmemesi konusunda telkinlerden bulunmaya devam ediyor. Isparta'dan gelen haber ise herkesi büyük bir üzüntüye uğrattı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'dan ailesiyle birlikte Eğirdir Gölü kenarındaki Altınkum Plajı'na gelen İ. A, serinlemek için göle girdi. İ.A, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden plajdakiler, ailesine haber verdi.

1 SAAT BOYUNCA ARANDI

Ailesi ve sahildekiler çocuğu ararken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunup gölden çıkartılan İ.A., ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.