Havaların serinlemesiyle birlikte uyarılarını artıran yetkililer, vatandaşların bilmedikleri bölgelerde yüzmemesi konusunda telkinlerden bulunmaya devam ediyor. Isparta'dan gelen haber ise herkesi büyük bir üzüntüye uğrattı.
Saat 15.30 sıralarında Afyonkarahisar'dan ailesiyle birlikte Eğirdir Gölü kenarındaki Altınkum Plajı'na gelen İ. A, serinlemek için göle girdi. İ.A, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden plajdakiler, ailesine haber verdi.
Ailesi ve sahildekiler çocuğu ararken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla bulunup gölden çıkartılan İ.A., ambulansla Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti - Son Dakika