14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını başından vurarak öldürdü

Bayrampaşa'da 16 yaşındaki M.C., yakını 14 yaşındaki M.B.E. ile birlikte dün akşam saatlerinde arkadaşları Yusuf Samet T'nin evine gitti. Yanlız kalan çocuklar evde bulunan Yusuf Samet T.'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı.
Bu sırada M.B.E.'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmalar, M.C'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, evde yerinde hayatını kaybetti. M.C'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.B.E., emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
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