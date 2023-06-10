14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını başından vurarak öldürdü

10.06.2023 17:03

Bayrampaşa'da 14 yaşındaki Mikail Bedirhab E. isimli çocuk, ruhsatlı tüfekle oynarken yanlışlıkla 16 yaşındaki arkadaşı Mert Cesur'u vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Mikail B.E. polis ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Bayrampaşa'da 16 yaşındaki M.C., yakını 14 yaşındaki M.B.E. ile birlikte dün akşam saatlerinde arkadaşları Yusuf Samet T'nin evine gitti. Yanlız kalan çocuklar evde bulunan Yusuf Samet T.'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı.

BAŞINA İSABET ETTİ

Bu sırada M.B.E.'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmalar, M.C'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, evde yerinde hayatını kaybetti. M.C'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.B.E., emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını öldürdü
14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını öldürdü
Kaynak: DHA
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Mert Cesur, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını başından vurarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yaşındaki çocuk silahla oynarken arkadaşını başından vurarak öldürdü - Son Dakika
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