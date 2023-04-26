İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk, silahla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk, silahla öldürülmüş halde bulundu

26.04.2023 13:12

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Fatih Aykut isimli çocuğun, cansız bedenine ulaşıldı. Silahla öldürüldüğü anlaşılan talihsiz çocuğun, bir cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda boş bir alanda hareketsiz yatan kişiyi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin silahla vurularak öldüğünü belirledi. Yapılan çalışmalarda cesedin 14 yaşındaki Fatih Aykut'a olduğunu tespit edildi.

CİNAYET İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerindeki incelemenin ardından Aykut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

14 yaşındaki çocuk silahla vurulmuş halde ölü bulundu

"VÜCUDU ŞİŞMİŞTİ"

Çevredeki bir fabrikada çalışan Taner Akçay, "Saat sabah 09.30 sıralarında arka tarafta sesler duyduk. Çıkıp baktığımızda ölen şahsın yanında 3 kişi vardı. Sırt üstü yatıyordu ölen kişi. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. İnceleme yaptıktan sonra alıp götürdüler. Olayın ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Çocuğu önceden öldürmüşler ama vücudu şişmişti. Çocuğun 14 yaşında olduğunu duyduk" dedi

Kaynak: DHA
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Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk, silahla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk, silahla öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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