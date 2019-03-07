Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Çocuk Sokak Ortasında Vuruldu

14 Yaşındaki Çocuk Sokak Ortasında Vuruldu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu.

14 Yaşındaki Çocuk Sokak Ortasında Vuruldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki çocuk sokak ortasında vuruldu. Çocuğu vuran şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Mesudiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında olay yerinde bulunan ve şahısları tanıyan 14 yaşındaki U.P. ayağından vuruldu. Yaralanan çocuk yakınları tarafından özel araçla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlı ise kayıplara karıştı. Yaralanan U.P., kendisini yaralayanı tanıdığını ancak neden vurduğunu anlamadığını söyledi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

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