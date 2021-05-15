14 yaşındaki çocuk yaslandığı 5 metrelik çitten dereye düştü! - Son Dakika

Dün saat 16.00 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde sokakta top oynayan 14 yaşındakiT.U., yaslandığı demir çitin kırılması sonucu 5 metreden dere yatağına düştü.

ÇIĞLIKLARINA KOŞTULAR

Ağır yaralanan T.U.'nun çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Dereden çıkarılan T.U., ihbar üzerine bölgeye gelen sevk edilen sağlık ekiplerince, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Gaziosmanpaşa Mahallesi Muhtarı Osman Yüksel, aynı bölgede sık sık düşme vakalarının olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.