14 Yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
31 dakika önce
NEVŞEHİR( DHA)-NEVŞEHİR Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu.
NEVŞEHİR( DHA)-
NEVŞEHİR Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.
Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:25 Kaynak: DHA
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