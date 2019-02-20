Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

14 Yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

31 dakika önce

NEVŞEHİR( DHA)-NEVŞEHİR Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu.

14 Yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu, System.String[]
NEVŞEHİR( DHA)-

NEVŞEHİR Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:25 Kaynak: DHA

DHA, Nevşehir, Karayazı, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Zenit'le Rövanş Maçına Çıkıyor Fenerbahçe Kafilesini Taşıyan Uçak, Sis Nedeniyle Rötarlı Hareket Etti

Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz F.bahçe'ye 15 Yıl Hizmet Etmiş Birinin..."
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:56:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Efekan, Fenerbahçe'ye Transfer Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]