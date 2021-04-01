14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi - Son Dakika

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi

01.04.2021 11:09
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi, System.String[]

Sivas'ta babasına ait aracı kaçıran 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerine yakalandı.

Sivas'ta babasına ait aracı kaçıran 14 yaşındaki çocuk polis ekiplerine yakalandı. Araç sahibine ve çocuğa yaklaşık 3 bin 350 TL ceza uygulandı, aracın çekilmesini istemeyen anne ve baba dakikalarca polis ekiplerine direndi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Yenişehir Mahallesi Furkan Peker Anadolu lisesi yakınlarında 58 AN 548 plakalı aracı bir çocuğun kullandığını fark eden polis ekipleri, aracı durdurarak ehliyet kontrolü yaptı. Kontrollerde çocuğun 14 yaşında olduğu ve babasına ait aracı kaçırdığı anlaşıldı. Abartı egzoz bulunan aracın sahibine ve çocuğa toplamda yaklaşık 3 bin 350 TL ceza uygulandı. Çocuk anne ve babasını arayarak durumdan haberdar etti. Olay yerine gelen anne ve baba polislere adeta yalvardı. Küçük çocuğun babası olay yerinde yere yattı. Annesi Leman Yolalan ise arabayı çekecekleri sırada aracın içine bindi ve aracın çekiciye yüklenmesine engel olmak istedi. Tüm bunlara rağmen anne ve babanın çabaları sonuçsuz kaldı. Araç, polis ekiplerince otoparka çekildi.

"Daha önceden de cezam vardı"

Çocuk sürücü A.Y., geçmişte ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediğini belirterek "Ben arabayla video çekmeye geldim tarlaya. Üniversite yolunun tam ortasında polis abiler geldi 'sağa çek bakalım' dediler. Çektim ehliyetimi ve ruhsatımı sordular. Bende evde olduğunu söyledim. Daha önceden de cezam vardı. Ehliyetsizlikten yazdılar, trafik polisine makas attım diye yazdılar. Çok şeyler yazılar. Mahalle isyan ediyor benden. Ailem de isyan ediyor gitsin de kurtulalım diye" dedi.

"Çocuk arabayı evden aldı habersiz"

Anne Leman Yolalan, oğlunun habersiz bir şekilde aracı aldığını belirterek, "Biz apar topar geldik arabamızı bağlamışlar diye. Arabayı almış getirmiş çocuk. Eşimi hastaneye götüreceğim nasıl götüreceğim. Param yok pulum yok. Ben nasıl götüreyim bunu şimdi. Çocuk arabayı evden aldı habersiz. Polislerde ceza yazdı. Polisin biri zıt, rica ediyorum, ne olur hastaneye götüreceğim diyorum 'götürürsen götür' diyor. Böyle adalet olur mu ya. Bu nasıl iş. Ben nasıl kadın başıma hastamı götüreceğim. Param yok. Ne yapmam lazım" dedi. - SİVAS

14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi
14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi

Türk Lirası, Ehliyet, Sivas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polis ekiplerine yakalandı, annesi araç çekilmesin diye böyle direndi - Son Dakika


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