Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki emirhan denizde kayboldu (2)
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14 yaşındaki emirhan denizde kayboldu (2)

1 saat önce

HELİKOPTERLİ ARAMA YAPILDIKocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Emirhan Doğar'ı arama çalışmalarına İstanbul'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de destek verdi.

14 yaşındaki emirhan denizde kayboldu (2), System.String[]

HELİKOPTERLİ ARAMA YAPILDI
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde denize girdikten sonra kaybolan Emirhan Doğar'ı arama çalışmalarına İstanbul'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de destek verdi. Yoğun dalga sebebiyle dalgıçların giremediği denizin üzerinde termal kamera ile 1 saat boyunca tarama yapan helikopter herhangi bir bulguya rastlamadı.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Dalga sebebiyle ekiplerin giremediği denizin yüzeyinde sürdürülen arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sona erdirildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, arama çalışmalarına gün doğumuyla birlikte tekrar başlayacak.


Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul, Kocaeli, Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:03 Kaynak: DHA
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