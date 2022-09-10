14 YAŞINDAKİ EMRE'NİN BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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14 YAŞINDAKİ EMRE'NİN BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ YAKALANDI

10.09.2022 12:04

DİYARBAKIR'da, aralarında husumet olan iki grubun silahlı kavgasında başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren Emre Buyruk'un (14) ölümüne neden olan Erdal Y., yakalanıp, gözaltın alındı.

DİYARBAKIR'da, aralarında husumet olan iki grubun silahlı kavgasında başına isabet eden mermiyle yaşamını yitiren Emre Buyruk'un (14) ölümüne neden olan Erdal Y., yakalanıp, gözaltın alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bu sırada bölgede bulunan Emre Buyruk'un başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emre Buyruk, gelen sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Buyruk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çok sayıda kovan bulunan polis, çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kamera çalışması da yapan ekipler, şüphelinin Erdal Y. olduğunu belirledi. Erdal Y., Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi'nde bir otomobilde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Son dakika haberi! 14 yaşındaki Emre'nin başına isabet eden mermiyle ölümünde şüpheli yakalandı Son dakika haberi! 14 yaşındaki Emre'nin başına isabet eden mermiyle ölümünde şüpheli yakalandı DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ÇATIŞTI; ARADA KALAN EMRE, ÖLDÜ DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ÇATIŞTI; ARADA KALAN EMRE, ÖLDÜ
Kaynak: DHA

Yenişehir, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 YAŞINDAKİ EMRE'NİN BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 14 YAŞINDAKİ EMRE'NİN BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLÜMÜNDE ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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