14 yaşındaki Fatma Gül'den büyükler şampiyonasında Türkiye rekoru

Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi.



Türkiye Halter Federasyonu tarafından Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen ve 20 kategoride mücadelelerin yapılacağı şampiyonaya 29 ilden 100'ü kadın 323 sporcu katıldı. Isparta Belediyesi'nin başarılı Haltercisi Fatma Gül Çevik, 14 yaşında olduğu halde Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak Türkiye Şampiyonu oldu.



Çevik, şampiyonada 81 koparma 90 silkme yaptı. 14 yaşındaki bir sporcunun büyüklerde Isparta'yı temsil etmesi ve rekor kırması spor camiasını sevince boğdu. Antrenör Gamze Şen'in sporcusunun gelecek vaat ettiği yorumları yapıldı. - ISPARTA