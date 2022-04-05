14 yaşındaki genç kızı ve anneannesini böyle darp ettiler - Son Dakika

14 yaşındaki genç kızı ve anneannesini böyle darp ettiler

Hem darp edip hem de o anları kayda aldılar

Darp edilen genç kız: "Benim can güvenliğim yok"

DÜZCE Düzce'de 3 genç kız, anneannesinin evine ziyarete giden 14 yaşındaki kızı binanın içinde darp etti, şiddet anlarını da sosyal medyada paylaştı. Torununun darp edilmesini önlemek isteyen anneanne ise hırpalandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bahçeşehir bölgesinde bulunan bir binada meydana geldi. Hazal E., 65 yaşındaki anneannesi Fikriye E.'yi ziyaret etmek için evine gitti. İddiaya göre, ikili evde oturduğu sırada kapı çaldı. Kapıyı açan Hazal E., bilinmeyen bir sebeple 2 genç kız tarafından darp edildi. Panik olan Fikriye E. ise torununun darp edilmesini engellemek isterken bir genç kız tarafından hırpalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Hazal E.'yi darp eden ve şiddet anları kayda alan S.A., N.Ş. ve E.Ş. serbest bırakıldı.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

"Beni saçlarımdan tutup sürüklediler"

S.A., N.Ş. ve E.Ş.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Hazal E., "Evde annemleydim. 3 kız kapıma geldi, zorla eve girmeye çalıştılar. Beni ve anneannemi darp ettiler. Can güvenliğim yok, sokağa çıkamıyorum, korkuyorum. Tutuklanmalarını istiyorum. Hep bu şekilde devam ediyor. Sosyal medya üzerinden sürekli beni tehdit ediyorlar. Psikolojik baskı yapıyorlar. Bugün ben okula gidemedim. Anneannemi darp ettiler. Beni saçlarımdan tutup sürüklediler. Şikayetçi olduk. Sosyal medyadan beni dövdükleri anları paylaştılar. Sosyal medyadan sürekli psikolojik baskı yapıyorlar. Sürekli tehdit ediyorlar. Geri çekilmeyeceklerini, her şeyin daha kötü olacağını söylüyorlar" dedi.

"3 kız güpegündüz kapıyı vurup içeri giriyor"

Hazal E.'nin annesi Aylin Korkmaz ise "Ben annemden 12 kilometre uzaklıkta otuyorum. Kızım da Ramazan dolayısıyla annemin yanına gitmişti. Güpegündüz 3 tane kız kapıya vuruyorlar. Kapıyı açtıkları gibi biri boğazını tutuyor, biri saçını tutuyor, diğeri kameraya çekiyor. Annem ve Hazal'ı orada darp ediyorlar. 65 yaşında benim annem. Kadının şekeri ve tansiyonu var. Güpegündüz 3 kızın kapıyı vurup içeri girmesine gerçekten çok şaşırdım ve binada bu olaylar yaşanırken kimse yardımcı olmamış. Yani anlamadım. Tehdit ediliyoruz dün geceden beri" ifadelerini kullandı.

"Kızımın sosyal hayatı bitti"

Kızının korkudan tek başına lavaboya bile gidemediğini belirten anne Korkmaz, "Benim kızım şu anda sokağa çıkamıyor ve ben bu kişilerin cezasını almasını istiyorum. Ne olacak benim çocuğum 14 yaşında hapis mi olacak? Çıkmayacak mı hiç dışarı? Bugün de okula gidemedi. Akşam biz beraber uyuduk. Korktular. Tek başına lavaboya bile gidemiyor. Cep telefonundan tehdit mesajları atıyorlar. Sosyal medyadan da darp ettikleri anları çekmişler. Sosyal medyada da paylaştılar. 'Daha kötü döveceğiz' 'Seni gebertiriz' diyorlar. Bunun gibi bir sürü tehdit var. 'Biz seni mutlaka bir yerde sıkıştırırız' 'Daha kötü yaparız' diye sürekli tehdit ediyorlar. Darp edildiği için kızım çok korktu. Hiçbir şey yapamıyor. Bütün sosyal hayatı bitti. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekeni yapacağım. Polis bu kişileri tanıyormuş. Daha önce çeşitli suçlarla içeri alınıp, daha sonra serbest kalıyorlarmış. Hiç tutuklanmamışlar. Böyle olduğu için onlarda rahatlıkla bu işleri yapabiliyorlar demek ki. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar cezalarını almaları için uğraşacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.