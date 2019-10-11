Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

1 saat önce

14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu Sokakta yürürken pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki genç, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.

14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Sokakta yürürken pompalı tüfekle vurulan genç ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki genç, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.

Olay 12.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 602 Sokak üzerinde yürüyen Alihan Ş.(14), 34 NC 314 plakalı araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığıldı. Alihan Ş. sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, Semil Ö. Olduğu öğrenilen saldırgan kiralık olduğu belirlenen otomobille olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Alihan Ş. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olduğu öğrenilen gencin yoğun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

14 yaşındaki genç sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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