14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - Son Dakika
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14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi

06.05.2022 19:08

Kastamonu'da kick boks sporcusu olduğu belirlenen 14 yaşındaki bir çocuk, caddede fenalaşarak bir anda yer yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan çocuk, yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Aktekke Mahallesi Safalan Caddesi'nde 14 yaşındaki Aziz Efe Karadağ, caddede yürürken fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, Aziz Efe'nin yanına koşarak ilk müdahalede bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Aziz Efe, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aziz Efe, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kick boks sporcusu olduğu öğrenilen Aziz Efe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Aziz Efe'nin cenazesi, hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kastamonu'nun Araç ilçesine getirilen Aziz Efe'nin cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"YÜZ ÜSTÜ DÜŞTÜ"

Olayı anlatan esnaf Nazmi Dalbaz,"Dün saat 13.10'da müşteriler vardı, alışveriş yapıyorlardı. O esnada dışarıda bir gürültü oldu, dışarı çıktık ve baktık. Bir kişi yüz üstü düşmüştü, üzerinde üniformalar vardı. Öğrenci olduğu belliydi, o arada dükkanın önü kalabalıklaştı. Bir vatandaş 'soğan var mı' diye sordu. Soğanı koklattıktan sonra biraz kendine geldi. Yandaki yufkacı dükkanı ambulansı çağırdı, ambulans sedyeyle aldı. Akşam polis geldi, ifademizi de verdik. Çocuk Samsun'a sevk edildi. Sabaha karşı da vefat ettiğini duyduk. 14 yalındaki bir küçük çocuktu. Çok üzüldük, hepimizin çocuğu var" dedi.

14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
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Kalp Krizi, Kick Boks, Kastamonu, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kick boks sporcusu çocuk kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi - Son Dakika


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