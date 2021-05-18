14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi

18.05.2021 11:13

Beyoğlu'nda yaşayan 14 yaşındaki kız, 1 önce başka biriyle evlenen Mehdi D.'ye kaçtı. Kızlarını geri almak amacıyla Mehdi D.'nin ailesinin evinin önüne gelen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi. İki aile arasında yaşanan tartışma sonrasında, öğleden sonra yeniden evin önüne gelen kız çocuğunun ailesi bu kez bıçak, zincir, sopa ve fırçalarla saldırıya geçti. Kameralara yansıyan meydan kavgasında bir kişi bıçaklandı.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarındameydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki Suriye uyruklu Hülya C., 1 ay önce başka bir kızla evlenen 19 yaşındaki Mehdi D. ile birlikte kaçtı. Kızın ailesi çocuklarından haber alamaması üzerine Mehdi D.'nin babası Yasser D.'nin evinin önüne geldi.

KIZLARINI ALMAK İÇİN GELDİLER, ORTALIK KARIŞTI

Ailenin kızını istemesi üzerine Yasser D. oğlunun ve kızın kaçtıklarını ve nereye gittiklerini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kızın ailesi tekme ve yumruklarla Yasser D.'ye ve ailesi saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı ve bıçakların çekildiği kavgada esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından gelen polis ekipleri, olay yerinde bir süre çalışma yaptıktan sonra şikayetçileri emniyete götürdü.

14 yaşındaki kızları, 1 ay önce evlenen gence kaçan aile, kızlarını geri alabilmek için ortalığı savaş alanına çevirdi

KIZLARINI ALAMAYINCA SALDIRIYA GEÇTİLER

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra kızın ailesi, Yasser D.'yi tehdit ederek kızın geri getirilmesini istedi. D.'den aynı şekilde karşılık alan aile saat 16.00 sıralarında bu kez bıçak, sopa, zincir ve fırçalarla saldırıya geçti. Meydan muhaberesinin yaşandığı kavgada bıçaklı saldırgan Cafer Muhammed'i kafasından ve belinden ağır şekilde yaraladı.

14 yaşındaki kızları, 1 ay önce evlenen gence kaçan aile, kızlarını geri alabilmek için ortalığı savaş alanına çevirdi

AĞIR YARALANAN GENÇ YERE YIĞILDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada sokak sokak birbirlerine giren tarafları kimse ayıramadı. Bıçakla ağır yaralanan genç ise bir süre sonra yere yığıldı. Sopa, bıçak, zincir ve fırçaların havada uçuştuğu ve gencin bıçaklandığı o dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

14 yaşındaki kızları, 1 ay önce evlenen gence kaçan aile, kızlarını geri alabilmek için ortalığı savaş alanına çevirdi

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından ağır yaralı Cafer Muhammed ailesi tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, genci bıçaklayan şahsın Hıdır C. olduğunu tespit etti. Olayın yaşandığı yerde çalışma yapan polis ekipleri, şahsı ve kızın kaçtığı gencin babası Yasser D.'yi kaçamadan kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü.

14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi

Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Suriye, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


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