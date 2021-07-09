14 yaşındaki kız çocuğu babasının kullandığı traktörün altına kaldı - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde traktöründe altında kalan 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Ilıpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, traktörü çalıştıran baba F.Ö., arka kısımda olan 14 yaşındaki kızı H.Ö.'yü fark etmedi. Traktörün manevra yaptığı sırada ayağı kayan çocuk bir anda traktörün altında kaldı. Kızının çığlığını fark eden baba, aşağı inerek traktörün altında kalan kızını çıkardı. Baba kendi aracıyla kızını ilçe devlet hastanesine getirdi. Hastanede müdahalesi yapılan H.Ö., Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan H.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİNGÖL