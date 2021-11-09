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14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü - Son Dakika

14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü

09.11.2021 13:58

Konya'da babası Ali Erensoy'un dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı tabancayla bacağından vurdurttuğu 14 yaşındaki kızı M.E., babasının daha önce de kendisine işkence yaptığını iddia etti. Korktuğu için işkenceden dolayı şikayette bulunmadığını öne süren M.E., "Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü babam, 3 ay önce annemle görüşüyorum diye beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü. Beni vuran Ayşenur B. de babamın sevgilisidir." dedi.

Geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Bu sırada yoldan geçen M.Ö. de (72) kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Nalçacı Caddesi'nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. (24) olduğu tespit edildi.

KENDİ KIZINI VURDURTMUŞ

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.'nin ifadesine başvurdu. M.E.'nin annesi R.H., Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Soruşturmayı sürdüren polis, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı. Ekipler, Erensoy'un, Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı. Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.

Babasının vurdurttuğu kız çocuğu: Daha önce de işkence yaptı

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

GÖZDAĞI VERMEK İSTEMİŞ

Ali Erensoy ise ifadesinde, "Eşime gözdağı vermek için yaptırdım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.'ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"ANNEMİ BIRAKIP, YANINDA YAŞAMAMI İSTİYORDU"

Tedavisinin ardından taburcu olan M.E., yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Annesinin çalıştığı kafede otururken bir kadının yemek yeme bahanesiyle kafeye geldiğini belirten M.E., şunları söyledi: "Kafede oturuyorduk, içeri peçeli bir kadın girdi. Peçeli kadın anneme, 'Biz üç kişi yemek yemeye geldik, ben önden sipariş vereceğim' dedi. Kadın kafenin içine baktı, annem de şüphelendi. Bir anda ne olduğunu anlamadık. Silahını çıkardı bana ateş etti. Sonra dışarı çıkıp kaçtı. Annem de peşinden koştu. Beni hastaneye yetiştirdiler. Babam benden, annemi bırakıp onun yanına taşınmamı istiyor. Bu yüzden beni sürekli tehdit ediyor."

"BENİ EVE KAPATIP 3 GÜN BOYUNCA KEMERLE DÖVDÜ"

Annesiyle görüştüğü için babasının kendisine 3 gün boyunca işkence yaptığını öne süren M.E., "Ben annemle ve arkadaşlarımla görüşüyorum diye üç gün boyunca beni eve kapatıp kemerle ve tavayla dövdü. Gece ben çok bağırınca, polisler geldi ama beni susturdular. Anneme ulaşıp, vücudumdaki morlukların fotoğrafını çekip attım. Annem polislerle gelip beni babamın yanından aldı. Üç aydır annemin yanında kalıyorum ama babam bize nefes aldırmıyor" dedi.

"BENİ VURAN KİŞİNİN DIŞARIDA OLMASINDAN KORKUYORUM"

Saldırıyı gerçekleştiren ve babasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ayşenur B.'nin serbest kalması nedeniyle korktuğunu belirten M.E., "Beni vuran kişi serbest bırakılmış. Duyunca çok ağladım. Onun dışarıda olması beni çok tedirgin ediyor. Sanki sürekli peşimdeymiş gibi korkuyorum. Babamın cezaevinde olması bana güven vermiyor. Çünkü onun eli kolu çok uzun, beni vuranın dışarıda olması beni korkutuyor. Babamın cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ayşenur B.'nin de bir an önce tekrar tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü

Cinayet Büro Amirliği, Nalçacı Caddesi, Cumartesi, Selçuklu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü - Son Dakika


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