Son Dakika Haberleri: 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismardan 13 Kişi Tutuklandı

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismardan 13 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

14 yaşındaki kız çocuğuna istismardan 13 kişi tutuklandı Osmaniye'de tutuklananlar arasında istismara göz yuman küçük kızın anne ve babası da varOSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismardan 13 Kişi Tutuklandı, System.String[]
14 yaşındaki kız çocuğuna istismardan 13 kişi tutuklandı
Osmaniye'de tutuklananlar arasında istismara göz yuman küçük kızın anne ve babası da var

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçede 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve kızın anne ve babasının da istismara göz yumduğunu belirledi. Operasyon için düğmeye basan polis ekipleri küçük kıza cinsel istismarda bulundukları tespit edilen H.A. ve Ü.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında istismara uğrayan küçük kızın anne ve babasının da olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili olarak küçük kıza istismarda bulunan ve firari olan Ö.Ç.ve M.A.adlı kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Osmaniye, Düziçi, Anne, 3. Sayfa
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