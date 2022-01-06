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14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler - Son Dakika

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler

06.01.2022 16:56
14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığını iddia eden ailesi polise başvurdu. Husumetli oldukları ailenin kızlarını kaçırdığını belirten Ebru ve Yılmaz çifti, husumetlilerinin kendilerine "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj gönderdiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan J.G, 2 Ocak'ta market alışverişi için çıktığı evine bir daha dönmedi.

AİLENİN HUSUMETLİLERİNDE BİRİ FİRARİ

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Ebru ve Yılmaz G. çifti, J.G'nin husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü. Bunun üzerine gözaltına alınan G.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.K'nin ise firari olduğu öğrenildi.

"'KIZIN BİZİM ELİMİZDE' DİYE MESAJ ATTILAR"

Anne Ebru G, AA muhabirine, kızının markete gitmek için evden çıktığını, bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmaları üzerine G.K'nin ortak tanıdıkları aracılığıyla "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj gönderdiğini ileri süren Ebru G, şöyle konuştu:

"Kızımın sesini duyamıyorum. Bizi tehdit ediyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. 'Şikayetinizi geri çekin, kızınızı teslim edeceğiz' diyorlar. Kızımın şu anda zor durumda olduğuna inanıyorum. Kızımı uyuşturucu maddeye alıştıracaklar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaç gündür ölüyorum. Kafamı duvardan duvara vurdum. Halim kalmadı. Kızımı istiyorum. Bütün yetkililerden yardım bekliyorum. Ne olur yardım edin."

"YALVARIYORUM, YARIM EDİN"

Baba Yılmaz G. de kızının lise öğrencisi olduğunu, sağ salim bulunmasını istediklerini belirterek, "Şu anda kızımın başına ne geleceği belirsiz. Yalvarıyorum, yardım edin. Kaç gündür karakollarda, adliyelerdeyiz. Geliyoruz, gidiyoruz, bir sonuç alamıyoruz." dedi.

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Muratpaşa, Hisarcık, Market, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj iletmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırıldı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj iletmişler - Son Dakika
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