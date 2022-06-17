İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 14 yaşlarındaki bir kız, kozmetik ürünleri satan dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.
Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.
Polis ekipleri olayın ardından sokağa dökülen mahalle halkını sakinleştirmeye çalıştı. Toplanan kalabalık uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dağıtıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika