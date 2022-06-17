14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

17.06.2022 00:37

İstanbul Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Bölge halkı, tacizde bulunduğu ileri sürülen kişiyi linç etmek isterken, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak zırhlı araçla emniyete götürdü.

İddiaya göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde 14 yaşlarındaki bir kız, kozmetik ürünleri satan dükkana girdi. Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı.

MAHALLELİ, DÜKKANA GİRİP ŞAHSI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

14 yaşındaki kıza taciz iddiası Küçükçekmece'yi karıştırdı! Polis zırhlı araçla şüpheliyi emniyete götürdü

ŞÜPHELİ ZIRHLI ARAÇLA EMNİYETE ALINDI

Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.

POLİS SOKAĞA DÖKÜLEN HALKI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri olayın ardından sokağa dökülen mahalle halkını sakinleştirmeye çalıştı. Toplanan kalabalık uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dağıtıldı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Hürriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kız çocuğunun taciz edildiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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