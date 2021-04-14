14 yaşındaki kız çocuğunun uygunsuz fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğraflarını çektiği iddiasıyla esnaf tarafından darp edilen daha sonra da gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (50) isimli şahıs, caddede yürüyen 14 yaşındaki bir kız çocuğuna arkadan yaklaşarak cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Olayı fark eden bir kadının tepki göstermesi üzerine, K.A. caddede bulunan esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Şahsın elindeki cep telefonunu alan şahıslar, 14 yaşındaki kız çocuğunun çok sayıda fotoğrafı ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ