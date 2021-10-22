14 yaşındaki kız öğrenci, kavga ettiği sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı - Son Dakika

İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki bir lisede 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki F.Y.P. adlı kız çocuğu, sınıf arkadaşı K.H.D. (14) tarafından sınıfın içinde sırtından bıçaklandı. Özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı öğrenci tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Bıçağın kız çocuğunun sırtından girip akciğerine değdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bıçaklı saldırgan K.H.D. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAVGANIN ARDINDAN KANTİNDEN BIÇAK ALIP GERİ GELDİ

K.H.D.'nin F.Y.P. ile önce kavga ettiği, daha sonra da kantinden bıçak alıp sınıfa gelip sırtından onu bıçakladığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.