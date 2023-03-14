14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

14.03.2023 16:48
14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR'de, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ESKİŞEHİR'de, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, 14 yaşındaki kızın ailesinin cinsel istismar şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Cinsel istismar şüphelisi olduğu iddia edilen B.K. ve S.Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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