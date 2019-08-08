Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
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14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

18 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kız çocuğu Y.E.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen besici Yüksel Topdemir (28) kurbanlık satmak için gittiği İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alındı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismar şüphelisi tutuklandı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, kız çocuğu Y.E.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen besici Yüksel Topdemir (28) kurbanlık satmak için gittiği İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kula'ya getirilen Topdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kula'da, oturan Y.E., ağlayarak ailesine besicilik yapan Yüksel Topdemir'in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine, dün Kula Emniyet Müdürlüğü'ne giden aile, Yüksel Topdemir'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, Topdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Topdemir evde bulunamadı. Yapılan çalışmalar sonucunda Topdemir'in kurbanlık satışı için İzmir'de olduğu belirlendi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, Topdemir'i İzmir'de yakalayıp, Kula'ya getirdi. Polisteki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Topdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


İzmir, Polis, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:33 Kaynak: DHA
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