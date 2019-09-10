14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası

KAYSERİ'de K.B. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Emrah S. (19), 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Ocak ayında merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Emrah S., K.B.'ye cinsel istismarda bulundu. K.B.'nin durumu anlattığı annesi H.B., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan Emrah S., mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan Emrah S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Emrah S., K.B. ile birbirlerini sevdiklerini ve evlenmek istediklerini iddia ederek, "K.B.'nin ailesi çok muhafazakardı, evlenmek istiyorduk. 'İlişkiye girdik' dersek evlendirirler diye düşündük. Hiçbir şekilde kesinlikle ilişkiye girmedik. Birbirimizi çok seviyorduk, sadece evlenebilmek için ilişki olduğu tarzında böyle bir şey söyledik, o da ters tepti. Cinsel anlamda hiçbir şey olmadı, ailesi ile ağabeyleri ile kavga ettik. K.B. şimdi ailesinden korktuğu için gerçeği söyleyemiyor. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah S.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.