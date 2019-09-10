Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de K.B. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Emrah S. (19), 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'de K.B. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Emrah S. (19), 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Ocak ayında merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda Emrah S., K.B.'ye cinsel istismarda bulundu. K.B.'nin durumu anlattığı annesi H.B., polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan Emrah S., mahkemece tutuklandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan Emrah S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık Emrah S., K.B. ile birbirlerini sevdiklerini ve evlenmek istediklerini iddia ederek, "K.B.'nin ailesi çok muhafazakardı, evlenmek istiyorduk. 'İlişkiye girdik' dersek evlendirirler diye düşündük. Hiçbir şekilde kesinlikle ilişkiye girmedik. Birbirimizi çok seviyorduk, sadece evlenebilmek için ilişki olduğu tarzında böyle bir şey söyledik, o da ters tepti. Cinsel anlamda hiçbir şey olmadı, ailesi ile ağabeyleri ile kavga ettik. K.B. şimdi ailesinden korktuğu için gerçeği söyleyemiyor. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah S.'ye 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kayseri, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı futbol taraftarı 'Mavi Kız' hayatını kaybetti
Kayseri-sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı Diyarbakır'daki oturma eyleminde HDP'liler ve anneler arasında gerginlik çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 19:15:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]