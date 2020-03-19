14 yaşındaki kızdan 12 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kızdan 12 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

14 yaşındaki kızdan 12 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Manisa'da, arkadaşlarıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan ortaokul öğrencisi Ayşe Ceyin Sucu'dan, 12 gündür haber alınamıyor.

14 yaşındaki kızdan 12 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Manisa'da, arkadaşlarıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan ortaokul öğrencisi Ayşe Ceyin Sucu'dan, 12 gündür haber alınamıyor. Acılı anne, polisin her yerde aradığı kızına eve dönmesi için çağrıda bulundu.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, ortaokul öğrencisi Ayşe Ceyin Sucu'dan (14) 12 gündür haber alınamıyor. Arkadaşlarıyla görüşmek için annesi Hacer Uzunca'dan izin alarak dışarı çıkan Ayşe, gece geç saatlere kadar dönmedi. Gece 24.00 sıralarında annesini arayan Ayşe, annesine arkadaşında kalacağını söyledi. Annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatan Ayşe, bir daha da eve dönmedi. Arkadaşının evine de gitmediği ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gündür her yerde aradığı Ayşe'den hiçbir haber alınamadı.


En son kızıyla telefonda görüştüğünü ve bir daha kendisinden hiçbir şekilde haber alamadıklarını dile getiren acılı anne Hacer Uzunca, kızına eve dönmesi için çağrıda bulundu. Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan Uzunca, "Manisa Şehzadeler ilçesinde oturuyoruz. Kızım kaybolalı 12 gün oldu. Her yere haber verdik. Tüm emniyet ekiplerine de haber verdik. Söylenenlere göre yakın çevremizde görülüyor fakat her ihbarın ardından gidip baktığımızda bulamıyoruz. Aynı şekilde emniyet yetkilileri de bakıyorlar, arıyoruz fakat bir türlü bulamıyoruz. En son dükkana geldi. Arkadaşımla birlikte biraz dışarıya çıkacağım dedi. Bir iki saat izin verdim. Ondan sonra bir daha haber alamadım. Ulaşabileceğim bir telefonu da yok zaten. Gece 24.00'te beni aradı. Ben arkadaşımda kalacağım dedi. Ben de arkadaşında kalamazsın biz geleceğiz seni alacağız, kesinlikle kalmıyorsun dedim. Arkadaşlarına gidip geliyordu. Beraber geziyorlardı, izin veriyordum. Evde kalmalarına kesinlikle izin vermiyorum. Vermediğim içinde zaten sıkıntı oldu. Artık bir daha gelmedi" diye konuştu.


"Lütfen anneciğim geri dön"


Kızı Ayşe'ye seslenen Uzunca, "Onu çok özledim. Her gece artık uykularım kaçıyor. Onu düşünmekten acile gidiyorum. Serum takılıyor. Artık lütfen eve dönmeni istiyorum. Beni üzmeni istemiyorum. Benim sana ne kadar çok değer verdiğimi ve seni sevdiğimi biliyorsun. Lütfen anneciğim geri dön" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:43 Kaynak: İHA

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