14 Yaşındaki Kızdan Bebek Dünyaya Getiren İstismarcının Cezası Onandı - Son Dakika
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14 Yaşındaki Kızdan Bebek Dünyaya Getiren İstismarcının Cezası Onandı

14 Yaşındaki Kızdan Bebek Dünyaya Getiren İstismarcının Cezası Onandı

01.07.2023 14:21

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğundan bebeği dünyaya getiren ve cinsel istismar suçundan 30 yıl hapse çarptırılan Selçuk Çatalcam'ın cezası, Yargıtay tarafından onaylandı. İlk derece mahkemesinde verilen ceza daha önce bozulmuş, ancak yeniden yapılan yargılama sonucunda Çatalcam'a 24 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın kararıyla birlikte Çatalcam'ın cezası kesinleşti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde o dönem 14 yaşındaki Y.S.A.'dan bebeği dünyaya gelip, hakkında açılan davada 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından toplamda 30 yıl hapse çarptırılan Selçuk Çatalcam'ın (37) cezası, Yargıtay'da onandı.

Milas'ta oturan annesi Sevgi S. (41) ile babası Doğan A.'nın (44) boşanmasının ardından velayet davası sürdüğü için Fethiye ilçesindeki yurtta kalan Y.S.A., 2020 Ağustos ayında intihara kalkıştı. Olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi ile kent merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi. Burada ekim ayında rahatsızlanan Y.S.A.'nın, kaldırıldığı hastanede 38 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Y.S.A., 1 gün sonra erkek bebek dünyaya getirdi. Hastane yetkilileri, durumu polise ve anne Sevgi S.'ye bildirdi. Sevgi S., kızından, Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki kafede çalışan Selçuk Çatalcam'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İNDİRİMSİZ 24 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Şikayet sonrası gözaltına alınan Selçuk Çatalcam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Çatalcam'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 45 yıl hapisle yargılanması talep edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada; Çatalcam, pişman olduğunu, Y.S.A.'nın yaşını bilmediğini ve 10 yaşında kız çocuğunun bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Çatalcam'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan indirimsiz 24 yıl hapse çarptırırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise ceza vermedi. Tarafların itirazıyla dosya, istinaf mahkemesine taşındı.

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YENİDEN YARGILAMADA CEZASI ARTTI

Dosyayı değerlendiren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, geçen yıl temmuz ayında yerel mahkemenin verdiği hapis cezası kararını bozdu. 20'nci Ceza Dairesi, Selçuk Çatalcam'ın 'oturalım' bahanesiyle Y.S.A.'yı sazlık bölgeye götürmesi ile mağdurun hürriyetini kısıtladığını ve sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun sabit olduğunu belirtti. Kararda ayrıca 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarının birlikte değerlendirilip, karar verilmesi gerektiğine de dikkat çekildi. Bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanık, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan bir kez daha 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Eylemin çocuğa karşı gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza 4 yıla çıkarılırken, suçun cinsel amaçlı işlenmesi sonucu 6 yıl hapis olarak değiştirildi. Çatalcam, toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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YARGITAY'IN KARARI SONRASI CEZASI KESİNLEŞTİ

Sanık avukatının itirazı sonrası dosya bu kez de Yargıtay'a taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesince kabul edilen olay ve olgularda, Bölge Adliye Mahkemesi'nce bir isabetsizlik görülmediğinin anlaşıldığına vurgu yaptı. Daire, sanık hakkında 'takdiri indirim' nedenlerinin uygulanması gerektiğine yönelik temyiz istemi yerinde görülmediğine de kanaat getirdi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip, tartışıldığına da kanaat getirdi. Bunun yanı sıra eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından sanık avukatının temyiz istemleri reddedildi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, Çatalcam'a verilen 30 yıl hapis cezasını onadı.

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"KARAR UMUT OLMUŞTUR"

Kararı değerlendiren Y.S.A'nın avukatlarından Elif Büşra Berber, "Sanık gerçekleştirdiği eylemleri inkar etmiş olmasına rağmen dosyaya eklenen adli tıp raporları, DNA sonuçları iddialarımızın doğruluğunu ispatlamıştır. Sanık hakkında hiçbir indirim uygulanmadan hükmedilen cezanın Yargıtay tarafından da onanması, bizler açısından bir emsal karardır" dedi. Y.S.A'nın avukatlarından İslam Gezer ise "Sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği ve üst mahkemelerin onadığı mahkumiyet kararı, mağdur ve ailesine bir nebze de olsa umut olmuştur. Her zaman belirttiğimiz gibi hiçbir kadın, hiçbir çocuk yalnız yürümeyecektir" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Allah belanı versin sen 37 o 14 daha çocuk Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
  • Ege Şentürk: Adam eğer aflardan yararlanmazsa bile çıkınca bu 67 kadın olacak 44 rahat bırakacak mı hayır.çocugum diyecek bişey dicek en kötü intikam almaya kalkacak o kadar yattım yıne yatarım dicek al sana birde kadın cinayeti.30 yıl ne ya 30 yıl ne?bir insanın hayatıyla oynanmış 30 yıl ne?o doğan bebek 30 yıl içinde ne çeşit insan olacak topluma hangı zararı dokunacak kimbilir ceza vermeye elleri varmayan hakimler savcıların evlatlarına torunlarına belki zararı dokunacak bu nasıl adalet?bu nasıl sistem? Cevap Yaz 20 5 Yayından Kaldır
  • Zeynep Yedidağ: Ve bu pis herifin de10 yaşında bütün hayatını mahvettiği bir kızı var!Bir değil birçok kişinin bundan sonraki hayatlarını geleceklerini yok eden birinin girdiği yerden asla çıkmaması gerekiyor... 14 0 Yayından Kaldır
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Ceza Dairesi, Yargıtay, Fethiye, Selçuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Yaşındaki Kızdan Bebek Dünyaya Getiren İstismarcının Cezası Onandı - Son Dakika


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