14 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan adam ifade verdi: 21 yaşında sanıyordum - Son Dakika
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14 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan adam ifade verdi: 21 yaşında sanıyordum

01.06.2022 11:08
14 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan adam ifade verdi: 21 yaşında sanıyordum

Kocaeli'de yaşanan olayda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz uyguladığı iddia edilen sanık savunmasında, "B.B. benimle tanışmak istediğini söyledi. Evli ve 30 yaşında olduğumu söylediğimde bana, 'Oha aramızda 9 yaş fark var' dedi. Onun 14 yaşında olduğunu bilmiyordum, 21 yaşında olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki marketçi O.T., 14 yaşındaki B.B. isimli kıza cinsel tacizde bulundu. Olayın ortaya çıkmasıyla B.B.'nin ailesi şahıstan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri O.T.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kısa bir süre cezaevinde kalan şüpheli serbest bırakıldı.

"BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Cinsel istismar" suçundan yargılanan O.T.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. Duruşmaya B.B.'nin ailesi ve tutuksuz sanık katılırken, B.B. ise AGO'dan (Adli Görüşme Odaları) bağlandı. Savunması için söz hakkı verilen O.T., "B.B.'yi marketime gelmesi sebebiyle tanırım ancak kendisini bana farklı bir isimle tanıtmıştı. Kendisiyle duygusal bir ilişkim olmadı. Ben olaydan tarihinde market işletiyordum. B.B. benimle ilgili sorular sordu ve benimle tanışmak istediğini söyledi.

"21 YAŞINDA OLDUĞUNU SANIYORDUM"

Evli ve 30 yaşında olduğumu söylediğimde bana 'Oha aramızda 9 yaş fark var' dedi. Daha sonra bana ilk görüşünde bileklik hediye etti. Umutlanmasın diye bilekliği almadım ama masaya bıraktı. Bir kaç gün sonra tekrar markete geldi ve sosyal medya hesabımı aradığını ve bulamadığını söyledi. Aramızda bir yakınlaşma oldu. Teyzesi gelince olaylar emniyete intikal etti. Onun 14 yaşında olduğunu bilmiyordum, 21 yaşında olduğunu sanıyordum" dedi.

"ÇOCUKLARIM AHLAKLI BİR ŞEKİLDE YETİŞSİN DİYE TÜRKİYE'YE DÖNDÜM"

Şikayetinden vazgeçen anne S.B., "Şikayetimi geri çekiyorum ancak sanık bu dünyada gün yüzü görmesin. Ben 15 sene yurt dışında yaşadım, çocuklarım ahlaklı bir şekilde yetişsin diye Türkiye'ye döndüm. Ben bu olay yaşansın diye gelmedim. 14 yaşındaki bir çocuğun nasıl 21 yaşında olduğunu söyler. Benim kızım topuklu ayakkabıyla mı, abiyeyle mi marketine gitti? Dış görünüş itibariyle birinin kaç yaşında olduğu anlaşılabilir" diye konuştu. Sanığın özel bölgelerine dokunduğunu söyleyen B.B. ise sanıktan şikayetçi oldu.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanığın mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğü, onu daha büyük yaşta gördüğü anlaşıldığından beraatine karar verdi.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan adam ifade verdi: 21 yaşında sanıyordum - Son Dakika


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