Üye Girişi
14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı - Son Dakika

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

08.11.2021 20:11
14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı Kızı ve yaşlı adamı yaralayan şüpheli kızın, saldırıyı yapmadan kıyafet değiştirip, peçe ile yüzünü kapattığı da belirlendi Konya'da kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polise ateş açması sonucu yoldan...

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

Kızı ve yaşlı adamı yaralayan şüpheli kızın, saldırıyı yapmadan kıyafet değiştirip, peçe ile yüzünü kapattığı da belirlendi

KONYA - Konya'da kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polise ateş açması sonucu yoldan kaçan bir vatandaşı ayağından yaralayan kız yakalandı. Kızın azmettiricisi 14 yaşındaki yaralı kızın öz babası çıkarken, yardım eden şahıs ile birlikte tutuklandı.

Olay, 6 Kasım Cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan 14 yaşındaki M.E. isimli kız, kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız, M.E'yi bacağından yaraladıktan sonra kaçarken, silah seslerini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görünce rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı. Şüpheli, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan M.E, kafe yakınındaki özel hastaneye giderken, ayağından yaralanan Mustafa Ö. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheliler saklandığı bağ evine yapılan baskında yakalandı

Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı. Çalışmalarda, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yapılırken, yaralı M.E. ve annesi ile yapılan görüşmede, eski eşi A.E'den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bulunan A.E'nin iki katlı bağ evine operasyon düzenledi.

Azmettirici yaralı kızın öz babası çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde bulunan, çeşitli suçlardan 16 adet kaydı mevcut, Özel Belgede Sahtecilik Suçundan aranan H.Ç. ikametten çıkarak boş tarlaya doğru kaçmaya başladı. Yakalanan H.Ç'nin yapılan üst aramasında olay yerinden kaçan ve üzerinde sahte plaka takılı olan araç ile aynı model araba anahtarı ele geçirildi. Eve yapılan baskında da yaralanan kızın babası olan çeşitli suçlardan 36 adet suç kaydı bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Ev içerisinde yapılan aramada depo kısmında eşyaların altına saklanmış üzeri masa örtüleriyle gizlenmiş şekilde çeşitli suçlardan 15 adet kaydı bulunan ve kızı vuran A.B. isimli kız yakalandı. Burada gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kafede M.E'yi silahla yaralayan A.B, Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde, vurulan kızın babası olan A.E'nin azmettirici olduğunu, H.Ç. isimli şahsın ise yardım ettiğini itiraf etti.

Saldırgan kız kılık değiştirmiş, saldırıyı önceden planlamışlar

Yapılan çalışmaların devamında olaydan bir gün önce yaralanan kızın babası A.E'nin, olay yeri olan kafenin fotoğraflarını çektirdiği, iş yerinin açılış kapanış saatini takip ettirdiği, yaralı olan kızını önceki tarihlerde zorla alıkoyduğu ve darp ettiği, ayrıca son günlerde takip ettirdiği tespit edildi.

Ayrıca saldırıyı düzenlenen A.B'nin normalde saçları açık olmasına rağmen, saldırı öncesi başı kapalı olarak olay yeri yakınından geçtiği, üzerine çarşafa benzer kıyafet giyip, peçe ile yüzünü kapatıp tekrar olayı gerçekleştirmek üzere kafeye doğru gittiği çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda şüpheli A.B'nin kıyafet değiştirmeye giderken ve değiştirmiş olarak farklı kıyafetlerle geçtiği görülüyor.

Kızı vuran şüpheli A.B. serbest, azmettirici ve yardım eden tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Konya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli A.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, azmettirici olan yaralı kızın öz babası A.E. ve yardım - yataklık yapan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı
14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı
14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı
14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı

Tragger, Cinayet, Asayiş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Tecrübeli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıracak 19:56 Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Tecrübeli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıracak Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık 19:49 Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı 19:18 Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 18:16 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Son Dakika Haberleri
19:57 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
19:55 Samet Aybaba iddiaları doğruladı! Tecrübeli hoca, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıracak
19:51 Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.
19:48 Son Dakika: Erdoğan, şehit yakınına küfreden Türkkan'a tepki gösterdi: Neresinden tutarsanız alçaklık
19:20 Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen
19:17 Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
19:08 Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
18:38 Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu
18:35 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak
18:17 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor         
19:58
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen         
19:21
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları Vitor Pereira, Fenerbahçe'den ayrılırsa alacağı tazminat ne kadar? İşte sözleşmenin detayları         
14:16
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 20:17:23. #1.11#
SON DAKİKA: 14 yaşındaki kızı ve yaşlı adamı vuran kız ile azmettiren öz baba tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement