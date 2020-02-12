14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama - Son Dakika

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama

6 saat önce

Samsun'da 14 yaşındaki kızın kaçırılıp alıkonulmasıyla ilgili 1'i kadın 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

14 yaşındaki kızın alıkonulmasına 2 tutuklama, System.String[]

Samsun'da 14 yaşındaki kızın kaçırılıp alıkonulmasıyla ilgili 1'i kadın 2 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki M.K. 25 Ocak'ta kız arkadaşının evine gideceğini söyleyerek evinden ayrılıp kayıplara karıştı. Ailesi kızlarının M.T. (34) isimli kendini erkek gibi hisseden kadın tarafından kaçırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.


Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kayıp M.K.'nin Yeşildere Mahallesi'ndeki İ.Y.'ye (48) ait evde olabileceği bilgisini aldı ve kayıp kızı ve M.T. adlı kadını söz konusu evde buldu. M.K. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, M.T. adlı kadın ile ev sahibi İ.Y. gözaltına alındı.


Gazi Polis Merkezine teslim edilen M.T. ve İ.Y., "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T. adli kadın ile İ.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Bahçelievler Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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