14 yaşındaki kızını erkek arkadaşıyla birlikte olmaya zorlayan annenin 9 yıl hapis isteniyor - Son Dakika

Eskişehir'de 14 yaşındaki kızını, sevgilisi ile ilişkiye girmeye zorlayan anne için 9'yıldan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Eskişehir'de yaşayan Ö.A. geçtiğimiz yıl 3 çocuğu ile birlikte sevgilisi H.H.K. ile buluşmaya gitti. Kızlarını başka odaya götüren anne Ö.A., sevgilisinin isteği üzerine 14 yaşındaki kızını getirip 'yapmak zorundasın' diyerek soydu ve ilişkiye zorladı. H.K.K. burada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Olay sonrasında ayrıca anne Ö.A.'nın sevgilisine kızının çıplak fotoğraflarını da gönderdiği iddia edildi. Küçük kızın okulundaki rehber öğretmenine durumu anlatması sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Anne Ö.A. ve H.K.K. Eskişehir 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ahlaksız çifte Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 'Çocuğa karşı cinsel taciz, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, çocuğun cinsel istismarı, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Anne suçunu itiraf etti



Yaşadıkları olayı itiraf eden anne Ö.A., "Görüşmelerin birinde 3 çocuğumu da yanıma alarak buluşmaya gittim. H.H.K. ile cinsel ilişkiye girdim. Sonra sevgilim 14 yaşındaki kızımı beğendiğini, onunla birlikte olmak istediğini, onu da çağırmamı istedi. Yan odada olan kızımı çağırdım, korkması üzerine kıyafetlerimizi çıkardım. Kızım itiraz etti, sevgilim kızımı öptü ve dokundu. Daha sonra kızım istemediğini söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Bu olaydan sonra sevgilim, kızımın çıplak fotoğraflarını istedi, çekerek gönderdim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım" ifadelerini kullandı.



Mahkemeden tahliye kararı verilmişti



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 48 gün tutuklu kalan sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önüne alarak yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Bu karar üstüne baba itiraz etse de mahkeme babanın itiraz kararı bulunmadığını ifade ederek reddetti. Baba daha sonra 4. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Bu mahkemede babanın 'katılan sıfatı alabilecek kişilerden olması' nedeniyle itiraz hakkını kullanabileceğinin altını çizdi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi önceki mahkemenin verdiği 'itiraz hakkı yoktur' kararını yok hükmünde sayarak Ö.A. ile H.H.K.'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi. - ESKİŞEHİR