Son Dakika Haberleri: 14 yaşındaki kızını kullanıp iş insanından 1 milyon 287 bin TL aldı
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14 yaşındaki kızını kullanıp iş insanından 1 milyon 287 bin TL aldı

55 dakika önce

BARTIN'da, iş insanı Z.A. (58) sosyal medya üzerinden görüştüğü, kendisini 'Sevgi Ç.' diye tanıtan kızın annesinin, 1 yıldır şantaj yaptığını ve 1 milyon 287 bin TL parasını aldığını söyledi.

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BARTIN'da, iş insanı Z.A. (58) sosyal medya üzerinden görüştüğü, kendisini 'Sevgi Ç.' diye tanıtan kızın annesinin, 1 yıldır şantaj yaptığını ve 1 milyon 287 bin TL parasını aldığını söyledi. Polis ekiplerince, kızın ailesinin bu yolla birçok kişiyi dolandırdığı belirlenirken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.  
Bartın'da iş insanı Z.A, sosyal medyada kendisini 'Sevgi Ç.' diye tanıtan 14 yaşındaki kızla konuşmaya başlayıp, arkadaş oldu. 'Sevgi Ç.', Z.A.'ya fotoğraflar gönderdi. Z.A.'da, kıza fotoğraflar gönderirken, annesi M.Ö. (33) kızını yakaladığını ve fotoğrafları gördüğünü söyledi. M.Ö., Z.A.'ya şantaj yapıp, kendisinden para istedi. Bir yıl boyunca şantajlar devam ederken, Z.A., M.Ö.'ye toplamda 1 milyon 287 bin 642 TL para ödedi.
Bir yılın sonunda Z.A. şantajlardan sıkılıp, Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma başlatıp Z.A.'nın bir yıl boyunca para yatırdığı hesapları incelemeye aldı. Hesapların, M.Ö.'nün eşi S.Ö., kardeşi C.Ç., görümcesi D.E. ve kayınbiraderi Y.E.'ye ait olduğu tespit edildi. Hesapların bağlı olduğu bankaların güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde M.Ö. ve eşi S.Ö.'nün gönderilen parayı çektikleri belirlendi. Bunun üzerine polis, şüphelilerin adreslerini belirledi.  Ankara, Kayseri ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda polis, 79 bin TL, bilgisayar ve dokümanlara el koydu.
Yapılan incelemede, M.Ö.'nün, 14 yaşındaki kızının sosyal medya hesaplarını kullanıp, maddi durumu iyi olan kişilerle görüşmesini sağladığı, kızı ile irtibata geçen kişilere kızının fotoğrafını gönderttiği, karşı taraftan da kızına fotoğraf göndermesini sağladığı, bu sırada hiçbir şey bilmiyormuş gibi aniden yakalama izlenimi vererek, "Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim" diyerek korkuttuğu, daha sonra bu kişileri anlaşmaya davet ettiği, verdiği IBAN numaralarına paraları gönderttiği, para göndermeyen kişileri de yaşı küçük çocuğuna internet üzerinden cinsel taciz yapıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin daha önce aynı yöntemle Mersin'de de bir kişiden 518 bin TL para aldıkları belirlendi.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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