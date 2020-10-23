14 yaşındaki kızla evlenen gence 19 yıl hapis cezası - Son Dakika

14 yaşındaki kızla evlenen gence 19 yıl hapis cezası

23.10.2020 10:32
14 yaşındaki kızla evlenen gence 19 yıl hapis cezası, System.String[]

Arnavutköy'de kiracısı olan Suriyeli ailenin kızlarını kaçırdıktan sonra aileyle anlaşarak düğün yapan sanık, yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıdı.

Arnavutköy'de kiracısı olan Suriyeli ailenin kızlarını kaçırdıktan sonra aileyle anlaşarak düğün yapan sanık, yargılandığı davada 2 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıdı.

İstanbul Arnavutköy'de kiracısı Suriyeli ailenin olay tarihinde 14 yaşında olan kızları V.M'yi kaçırarak, dini nikah kıyan ve aileyle anlaştıktan sonra düğün yapan sanık Cafer Ç.'nin (36) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Cafer Ç. ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasını açıkladı

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olan mağduru anlaşarak kaçırıp, gayri resmi nikah kıydığını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti. Sanığın mağdurun ailesi ile anlaşıp sonradan düğün yaptığının anlatıldığı mütalaada, mağdur ile rızası dahilinde çok kez cinsel ilişkiye girdiği ve yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mağdurun bulunduğu, sanığın yakalandığı belirtildi. Mütalaada sanığın, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"Yaşı bakımından kandırıldım"

Savunmasında V.M.'nin yaşını bilmeden evlendiğini söyleyen sanık Cafer Ç., "V.M.'nin halası bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim, 17 bitti 18 yaşındayım diyordu. Anne babası da böyle söylüyordu. Burada kandırıldım. Yaşı bakımından kandırıldım" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise tahliyeye ve beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını kaydederek sanığa son sözlerini sordu.

"Ailem perişan durumda"

Son sözü sorulan sanık Cafer Ç., "Dini nikahından sonra beraber olduk. 3-4 ay çıktık, hiç beraber olmadık. Yaşını bilmiyordum. Ailem perişan durumda. Hepsi korona virüs oldu. Tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

19 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Cafer Ç.'nin müşteki Ömer M.ye yönelik 'tehdit' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığı, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın 'basit yaralama' suçundan beraatine karar veren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cafer Ç.'nin müştekilerin eski ev sahibi olduğu, mağduru anne ve babasından istediği ancak müştekilerin mağdurun yaşı küçük olduğu için evlendirmeyeceklerini beyan ettiği kaydedilmişti. Şüphelinin, bunun üzerine mağdurun evde yalnız olduğu vakit giderek mağduru kolundan zorla tutup kaçırdığının anlatıldığı iddianamede, mağdurun yok dememesi için şüphelinin hayır dersen seni öldürürüm diye tehditte bulunduğu belirtilmişti.

Şüphelinin mağduru döverek, onunla zorla ilişkiye girdiğinin belirtildiği iddianamede, mağdurun ailesinin tehdit ederek kına ve düğün yaptığı, mağdurun yaşananlara dayanamadığı ve müştekiler başka bir eve taşınınca mağdurun oradan kaçtığı kaydedilmişti. Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, mağdur ile arkadaşlıklarının ilerlediği ve sevgili olduklarını, yaşını hiç sorgulandığını, büyük gösterir bir yapıda olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini ve rıza ile birliktelik yaşadıklarını söylediği dediği anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Cafer Ç.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Arnavutköy, İstanbul, Suriyeli, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki kızla evlenen gence 19 yıl hapis cezası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar 4. kattan düşüp hayatını kaybeden Cemil Taş, milli sporcu Ayşe Taş'ın 24 yıl sonra kavuştuğu babası çıktı Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: Seni ve çocuklarını öldüreceğim Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi Kapkaççı akrabalar takip ettikleri yaşlı adamın 25 bin lirasını alıp kaçtı! O anlar kameralara yansıdı
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi Mustafa Sarıgül yeni parti çalışmalarını hızlandırdı! Yusuf Polat İstanbul İl Başkanlığına getirildi         
09:43
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı         
08:03
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 10:40:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 yaşındaki kızla evlenen gence 19 yıl hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei