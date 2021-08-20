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14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı - Son Dakika

14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı

20.08.2021 15:36

14 yaşındaki kuzenine cinsel istismar uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakılan müzik öğretmeni M.D., bugün telefonla bağlandığı canlı yayında hakkındaki iddiaları yalanladı. Suçlamadan dolayı görevinde açığa alınan M.D.'nin "Kendi rızasıyla geldi" sözleri sunucuları da sinirlendirdi.

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz yanıt aldığı 14 yaşındaki amcasının kızı F.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki 5 çocuk babası M.D., delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonrası Kanal D ekranında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan M.D., cinsel istismar olayı hakkında kendini savundu.

"AMCAM BANA KOMPLO KURDU"

Müzik öğretmeni olduğunu ancak bu olaydan sonra açığa alındığını söyleyen şüpheli, "Amcamın, annemde ve babamın malında gözü var o yüzden bana komplo kurdular" sözleriyle kendisine iftira atıldığını söyledi. Önceden küçük kızın ablasını istediği yönündeki iddialara da cevap veren "Babam gitti ablasını istedi. Amcam vermedi. Ben de 'Benden başka kimseye vermeyeceksin. Çünkü ben amcasının oğluyum' dedim. Şüpheli, ablanın bu nedenle kız kardeşiyle birlikte 'kendi önünü açmak için' komplo kurduğunu iddia etti.

14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında kendini savundu

"KENDİ RIZASIYLA GELDİ"

14 yaşında kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiaları hakkında söyledikleri ise sunucu Hakan Ural ve Nur Tuğba'yı sinirlendirdi."Kendi rızasıyla geldi" diyen şüphelinin yaptığı açıklamalara Hakan Ural'ın tepki vermesi üzerine de "Kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz" dedi.

Açıklamaları infial uyandıran şüpheli M.D.'nin sözlerinden birkaç dakika sonra hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ: ODAYA KİLİTLEYİP ELBİSEMİ ÇIKARMAMI İSTEDİ

Dün programa bağlanan 14 yaşındaki F.D. ise yaşadığı korku dolu anları anlatmıştı. Olay günü yengesinin "Gel bahçede torunlarımla oyna" diyerek kendisini çağırdığını, sonra da oğluyla üst kata kilitlediğini anlatan F.D: "Bağırdım, sesimi kimse duymadı." dedi. Mağdur kız çocuğu, aynı odaya kilitlendiği kuzeninin elbiselerini çıkarması için onu zorladığını ama kabul etmediğini söyledi. F.D. direnince, kuzeninin kendisine şiddet gösterdiğini belirterek "Sopayla saldırdı, sırtıma, ayağıma, elime vurdu, dudaklarımı kan içinde bıraktı" dedi. Sonra da bayıltıp istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı

Diyarbakır, Hakan Ural, Kanal D, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı - Son Dakika Magazin


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