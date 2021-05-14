14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis - Son Dakika

14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis

14.05.2021 09:50

14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis İç mimar olma hayali olan 14 yaşındaki Leyla'nın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza aileyi isyan ettirdi Leyla Sevler'in acılı annesi Gülzade Sevler: "Kızımın acısını dindirmek için bir bebek daha dünyaya getirdim" "Bu ceza bizi...

14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis

İç mimar olma hayali olan 14 yaşındaki Leyla'nın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza aileyi isyan ettirdi

Leyla Sevler'in acılı annesi Gülzade Sevler:

"Kızımın acısını dindirmek için bir bebek daha dünyaya getirdim"

"Bu ceza bizi tatmin etmedi"

ADANA - Adana'da yaya geçidinde, iç mimar olma hayali olan 14 yaşındaki Leyla'ya çarpıp ölümüne neden olan sürücü kadına 4.5 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 9 Kasım 2019'da Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki Leyla Sevler iki kız arkadaşıyla birlikte etüt merkezine gitti. 3 kız arkadaş yiyecek bir şey almak amacıyla kafeye uğradıktan sonra Aliya İzzetbegoviç bulvarında yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Leyla Sevler, bir ara yoldan araç trafiği azalınca karşıya koşarak geçmek için hamle yaptı ancak o sırada hamile olan bir sürücü, küçük kıza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sevler savrularak kafasını kaldırım taşına vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan kız, 11 Kasım'da hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınan kadın sürücü ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından hamile olduğu için ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ise Leyla Sevler'in ölümüne neden olan Nesrin B.'ye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Verilen ceza aileyi isyan ettirdi. Anne Gülzade Sevler, kızının ölümünden 1 yıl sonra dünyaya getirdiği ve aynı adı taşıyan küçük kızı Leyla'ya sarılarak acısını dindiriyor.

"Yüzde yüz diğer taraf suçlu"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gülzade Sevler, "Dava süreci sonuçlandı, hukuki açıdan avukatımız güzel geçtiğini söylüyor. Ancak bizim için kötü bir durum. Hangi annenin vicdanına sorsanız 4.5 yılı kabul eder. Kabul edemiyorum. Kızımın hayalleri vardı. Biz her şeyimizi tamamlamıştık, sadece çocuklarımızın hayalleri kalmıştı. Bilmesi gereken her şeyi kızım biliyordu. Suç asla onun değildi. Yüzde yüz diğer taraf suçlu" diye konuştu.

"4.5 yıl ceza verilmesi bizi tatmin etmedi"

Kızının iç mimar olma hayali olduğunu belirten Sevler, "Birlikte onunla yürüyorduk. Başka bir bebek asla aklımızdan geçmiyordu ama onun acısını kapatabilmek adına bir bebeğimiz daha oldu. Ancak 10 tane de doğursam asla onun yerini tutmayacak. Cezayı duyunca kötü oldum. Kırmızı çizgi diye geçtiğimiz her yerde görüyoruz, hız ölüm getirir deniyor ama buna rağmen 4.5 yıl ceza verilmesi bizi tatmin etmedi. Bu hız her zaman devam edecektir. Karşı taraf mahkemelere dahi katılmadı" ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis
14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis
14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis
14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis
14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis
14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Kasım, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki Leyla'yı öldüren sürücüye 4 buçuk yıl hapis - Son Dakika


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