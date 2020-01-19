14 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti - Son Dakika Spor

14 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti

6 saat önce

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanan Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti.

14 yaşındaki milli yüzücü Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti, System.String[]

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Paralimpik Yüzme Yarışları'nda altın madalya kazanan Koral Berkin Kutlu, Paralimpik A Barajı'nı geçti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 14 yaşındaki paralimpik yüzücüsü Koral Berkin Kutlu, Selanik kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 200 metre serbest kategorisinde altın madalya elde etti. Koral Berkin Kutlu, böylece Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin Twitter hesabından da "Koral Berkin Kutlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmak için Paralimpik A Barajı'nı geçmeyi başardı. Milli sporcumuzu tebrik eder, 2020 Tokyo vizesi yolunda başarılar dileriz." paylaşımı yapıldı.

Yunanistan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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