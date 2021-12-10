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14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI - Son Dakika

14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI

10.12.2021 10:15

IĞDIR'da doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Muhammed Arman, dağcılarla birlikte 2 bin 450 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı.

IĞDIR'da doğuştan bedensel engelli 14 yaşındaki Muhammed Arman, dağcılarla birlikte 2 bin 450 metre rakımlı Tekelti Dağı'na tırmandı. Tek bacağı ve koltuk değnekleriyle çıktığı zirvede "Hayatımın en heyecanlı günüydü" diyen Muhammed Arman, yeni hedefinin Türkiye'nin zirvesi Ağrı Dağı'na tırmanmak olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Aşağı Erhacı köyünde oturan Ayşe- Cemal Arman çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan doğuştan bedensel engelli Muhammed Arman, iki ayağı olmayan bir dağcının Himalayalardaki 8 bin 163 metre yüksekliğindeki Manaslu Dağı'na tırmandığı belgeseli izledikten sonra dağcılığa merak saldı. Erhacı Köyü Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Arman'ın dağa tırmanma hayalini İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri gerçekleştirdi. Kulübün sporcularından Murat Uçkaç, Mehdi Akgün ve Ümit Sönmez, Muhammed Arman'ı evinden alarak 2 bin 540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı'nın eteğine getirdi. Burada hazırlıklarını yapan dağcılarla birlikte Muhammed Arman'ın, tek bacağı ve koltuk değnekleriyle zirve yolculuğu başladı. Zorlu noktaları dağcıların yardımıyla geçen Arman, zirveye ulaştı.

İlk kez bu kadar yükseğe tırmandığını ifade eden Arman, mutluluğunu yanındaki dağcılarla paylaştı. Bazı etaplarda zorlandığını kaydeden Muhammed Arman, "Hayatımda en heyecanlı günümdü bugün. Bugüne kadar çıktığım en yüksek dağın zirvesindeyim. Bana bu günü yaşattıkları için sporcu ağabeylerime teşekkür ediyorum. Heyecandan elim ayağım titriyor. Sırada Ağrı Dağı var" dedi.

Tırmanışa liderlik eden Ümit Sönmez, dağcılığa merak salan Muhammed Arman'ın köyünün yakınındaki tepelere çıktığını söyledi. Muhammed'in dağcılığa olan merakını gidermek için Tekelti Dağı'nın zirvesine çıktıklarını belirten Sönmez, yeni hedeflerinin Ağrı Dağı'na çıkmak olduğunu ifade etti.

14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI
14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI

Toros Dağları, Ümit Sönmez, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 YAŞINDAKİ MUHAMMED, TEK BACAĞIYLA 2 BİN 540 RAKIMLI TEKELTİ DAĞI'NA TIRMANDI - Son Dakika
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