14 yaşındaki oğluyla bir olup kocasını öldürmüştü! Cesetle beraber sabaha kadar beklemişler - Son Dakika
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14 yaşındaki oğluyla bir olup kocasını öldürmüştü! Cesetle beraber sabaha kadar beklemişler

17.05.2022 11:13

Adana'da bir kadın, 6 ay önce evlendiği kendisinden 30 yaş büyük kocasını 14 yaşındaki çocuğuyla birlikte sopayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kadın ifadesinde kocasının, üzerine yürüdüğü için tartıştığı oğlu tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde iddiaya göre en küçüğü 2, en büyüğü 14 yaşında 4 çocuk annesi Elif C. (32) 6 ay önce evlendiği tır sürücüsü 62 yaşındaki Yücel Cihangir'i 14 yaşındaki oğlu O.H. ile birlikte öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

SABAHA KADAR CESETLE EVDE BEKLEMİŞLER

Bu cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı. Savcılığın yaptığı çalışmada cinayetin geçtiğimiz cumartesi günü saat 16.00'da meydana geldiği, ancak anne ve oğlun şahsı hastaneye götürmek yerine sabah saat 05.00'e kadar evde çok küçük çocuklar olmasına rağmen cesetle aynı evde bekledikleri ve polisi aradıklarını belirledi.

14 yaşındaki oğluyla bir olup kocasını sopayla boğarak öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

SOPAYLA BOĞUP KAFASINA DEFALARCA KEZ VURMUŞLAR

Ayrıca cinayetin sadece şahsın sopayla boğularak işlenmediği, Yücel Cihangir'in önce sopayla boğulduğu daha sonra da kafasına sopayla defalarca kez vurularak acımasızca öldürüldüğü de tespit edildi. Sopanın ise evdeki sehpanın ayağı olduğu belirlendi.

14 yaşındaki oğluyla bir olup kocasını sopayla boğarak öldürmüştü! Cinayetin detayları ortaya çıktı

"KOCAMI OĞLUM ÖLDÜRDÜ"

Anne Elif C.'nin ise ifadesinde cumartesi günü saat 16.00 sıralarında eşiyle eve para getirmediği ve kendileriyle ilgilenmediği için tartıştığını bu sırada oğlunun eve geldiğini, eşinin kendisinin üzerine yürümesi sonucu oğlunun kocasına saldırdığını belirterek, "Oğlum beni korumak için sehpa ile kocama vurdu. Daha sonra sehpa kırılınca da ayağını alıp kocama vurmaya başladı. Oğlum sadece beni korumak istemişti ancak sinirine yenik düşüp onun kafasına defalarca kez vurup ölümüne neden oldu. Daha sonra biz ne yapacağımızı bilemedik sabaha karşı polisi aradım. Kocamı ben öldürmedim oğlum öldürdü" dediği öne sürüldü.

ÜZERİNE YÜRÜYÜNCE KENDİSİNİ KAYBETMİŞ

Çocuğun da ifadesinde Yücel Cihangir'i kendisinin öldürdüğünü, annesiyle tartıştığını, üzerine yürüdüğünü görünce kendisini kaybettiğini söylediği ileri sürüldü.

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Cumartesi, Cihangir, Seyhan, Oğlum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 14 yaşındaki oğluyla bir olup kocasını öldürmüştü! Cesetle beraber sabaha kadar beklemişler - Son Dakika


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